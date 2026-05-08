Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl in ARAL-Tankstelle

Hetzerath (ots)

Am 07.05.2026 um 02:48 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstüre in die Aral-Tankstelle in Hetzerath einzubrechen.

Der Versuch scheiterte vermutlich aufgrund der guten Sicherung der Türe, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen.

Es ergaben sich erste Hinweise auf drei Täter, welche sich mit einem Audi vor Ort befanden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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