Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht

Wittlich (ots)

Gleich mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 06.05.2026 aufnehmen.

Im Zeitraum 05.05.2026, 11:45 Uhr bis 06.05.2026, 07:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Klausener Weg in Wittlich im Bereich eines dortigen Parkplatzes. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigten diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Im Zeitraum 06.05.2026, 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr parkte das unfallbeschädigte Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich der Römerstraße in Wittlich. Ein bisher unbekannter Verursacher stieß vermutlich mittels eines Einkaufswagens gegen den Personenkraftwagen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Am 05.05.2026 gegen 10:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Radfahrer die Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich im Bereich der dortigen Firma Clemens. Hier kollidierte er mit einem 48-jährigen Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher durch die Kollision zu Boden stürzte und sich verletzte. Er erlitt mehrere Prellungen und Abschürfungen. Der Unfallverursacher half dem Geschädigten wieder auf und fragte kurz, wie es ihm ginge. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Der Unfallverursacher wurde als Mann im Alter von etwa 40 Jahren beschrieben, welcher dunkel gekleidet und mit einem E-Bike unterwegs war.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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