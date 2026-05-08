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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Sehlem (ots)

Im Zeitraum 06.05.2026, 19:00 Uhr bis 07.05.2026, 08:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Bahnhofsstraße in Sehlem abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen des Fahrzeuges.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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