Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 421 im "Zeller Berg"

Tellig (ots)

Am 08.05.2026 gegen 18:40 Uhr ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der B 421 zwischen Zell und Blankenrath. Ein 17-Jähriger, männlicher Motorradfahrer befuhr die Strecke im "Zeller Berg" in Fahrtrichtung Hunsrück und verlor in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Weitere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt.

Der Motorradfahrer verstarb nach Reanimation durch den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle.

Die B 421 war im Zeller Berg während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Der Rettungsdienst und die Polizei waren am Unfallort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell