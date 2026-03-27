POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - 87-jähriger Vermisster

Rostock (ots) - Seit heute Vormittag sucht die Polizei Rostock nach einem 87-jährigen Mann aus dem Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Der Vermisste wurde zuletzt gegen 09:00 Uhr in der Rungestraße in der Rostocker Innenstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Trotz bereits eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der 87-Jährige bislang nicht aufgefunden ...

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