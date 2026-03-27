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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - 87-jähriger Vermisster

Rostock (ots)

Der seit heute als vermisst gemeldete 87-jährige Mann aus Rostock 
wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen 
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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