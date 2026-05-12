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POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-jähriger Person

POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-jähriger Person
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Arzfeld (ots)

Seit dem 11.05.2026 wird der 82 Jahre alte

Mark Strengers

vermisst. Herr Strengers besuchte Freunde aus Arzfeld und verließ deren Wohnung in den Abendstunden, um einen Spaziergang zu unternehmen. Er ist seitdem nicht zurückgekehrt. Aktuell laufen umfangreiche Suchmaßnahmen rund um die Ortslage Arzfeld.

Herr Strengers wird wie folgt beschrieben:

   -	Schlanke Figur -	ca. 1,65 Meter groß -	Brillenträger -	kein Bart
-	dünne dunkelblaue Jacke ohne Kapuze -	darunter blaues T-Shirt + 
langes Hemd blau -	graue Jeans -	braune schuhe + weiße socken -	 
dunkel Rote Mütze

Wer hat die Person gesehen und kann Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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