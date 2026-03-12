POL-HRO: Vollsperrung der Landstraße 01 bei Rieps - Erstmeldung
Wismar (ots)
Nach einem Unfall auf der Landstraße 01 bei Rieps (Nähe Rehna) ist die Straße aktuell voll gesperrt. Gegen 08:20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der PKW-Fahrer lebensbedrohlich verletzt.
Die Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an. Weitere Informationen folgen.
