Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der Landstraße 01 bei Rieps - Erstmeldung

Wismar (ots)

Nach einem Unfall auf der Landstraße 01 bei Rieps (Nähe Rehna) ist die Straße aktuell voll gesperrt. Gegen 08:20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der PKW-Fahrer lebensbedrohlich verletzt.

Die Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an. Weitere Informationen folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell