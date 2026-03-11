PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall nach Bremsmanöver - Polizei sucht Unfallzeugen

Schwerin (ots)

In der Schweriner Innenstadt kam es am gestrigen Dienstag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wittenburger Straße/ Werner-Seelenbinder-Straße. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Den Unfall ausgelöst hat nach bisherigen Erkenntnissen das Bremsmanöver eines 95-jährigen Autofahrers. Der Senior war aus Richtung Obotritenring kommend in Richtung Wittenburger Tor unterwegs. Dabei soll der 95-Jährige mit seinem Audi 80 auffallend langsam gefahren sein, so dass er von mehreren Fahrzeugen überholt wurde. Als er im Kreuzungsbereich Wittenburger Straße/ Werner-Seelenbinder-Straße ohne ersichtlichen Grund abrupt bremste, konnte die 41-jährige Fahrerin des nachfolgenden Mercedes nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr auf den Audi auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder ggf. zuvor den langsam fahrenden Audi überholt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin telefonisch unter 0385/5180 2224 oder per E-Mail unter kk.schwerin@polmv.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Yvonne Hanske
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

