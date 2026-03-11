Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Cannabis-Stecklinge in Paket entdeckt - Polizei durchsucht Wohnung in Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Ein verdächtig riechendes Päckchen führte am gestrigen Vormittag in Güstrow zu einer Wohnungsdurchsuchung und zu polizeilichen Ermittlungen.

Vorausgegangen war ein Hinweis auf ein Paket, das im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Elisabethstraße lag und stark nach Cannabis gerochen haben soll. Da der Empfänger der Sendung, ein 47-jähriger Deutscher, zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht zu Hause war, wurde das Paket nach richterlicher Anordnung durch die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort geöffnet. Darin wurden schließlich 18 Cannabispflanzen in Form von Stecklingen festgestellt.

Daraufhin wurde die Wohnung des 47-Jährigen mithilfe eines Schlüsseldienstes geöffnet und im weiteren Verlauf durch Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Güstrow sowie des zuständigen Kriminalkommissariats durchsucht. Zwischenzeitlich erschien auch der Inhaber der Wohnung und wurde durch die Einsatzkräfte über die polizeilichen Maßnahmen informiert.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten mehrere Marihuanapflanzen, ein Anzuchtzelt samt Pflanzzubehör sowie weitere verfahrensrelevante Gegenstände sichergestellt werden. Diese erhärteten den Verdacht, dass der 47-Jährige unerlaubt mit Cannabis handeln könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

