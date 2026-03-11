Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus bei Banzkow

Banzkow (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Banzkow/Mirow wurden am Dienstag Bargeld und Wertgegenstände von unbekannten Tätern entwendet.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen sollen sich die Einbrecher unbefugt Zugang zum Grundstück in der Straße "Unter den Linden" verschafft haben, um dann gewaltsam durch eine Terrassentür ins Haus einzudringen. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Räume durchsucht und unter anderem Bargeld, Schmuck und eine Spielekonsole entwendet. Die Tat habe sich nach Angaben der Hauseigentümer zwischen 09:00 Uhr und 17.00 Uhr ereignet. Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden bei über 5000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sternberg (Tel.: 03847 43270) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell