PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen hochwertiges Dreirad vor Einkaufsmarkt

POL-HRO: Diebe stehlen hochwertiges Dreirad vor Einkaufsmarkt
  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigslust (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag in Ludwigslust ein hochwertiges Dreirad entwendet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Dreirad des Herstellers pfautec während des Einkaufens zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr vor einem Supermarkt in der Klenower Straße im Fahrradständer abgestellt. Nachdem die Geschädigte den Laden verlassen hat, konnte sie ihr Fahrzeug nicht mehr auffinden. Aufgrund ihrer Mobilitätseinschränkung ist die Geschädigte auf ihr Dreirad vom Typ Vida angewiesen. Insgesamt wird der Stehlschaden auf rund 2.200 Euro angegeben.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des weinroten Dreirads mit großem Gepäckkorb machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ludwigslust (Tel.: 03874 4110).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:34

    POL-HRO: Jugendliche beim Graffiti-Sprühen in Rostock gestellt

    Rostock (ots) - Am gestrigen Dienstag informierte ein Zeuge die Rostocker Polizei gegen 19 Uhr darüber, dass drei Jugendliche die Eingangstür eines Gebäudes in der Gehlsheimer Straße mit Graffiti besprühen sollen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchten die Tatverdächtigen zunächst zu flüchten. Zwei der drei Jugendlichen konnten jedoch im unmittelbaren ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 20:42

    POL-HRO: Walsichtung an der Ostseeküste vor Steinbeck im Landkreis Nordwestmecklenburg

    Steinbeck/ LK NWM (ots) - Nordöstlich der Ortschaft Steinbeck, im Landkreis Nordwestmecklenburg, wurde am 10.03.2026 gegen 14:30 Uhr durch eine Passantin ein Wal gesichtet. Es kam zum Einsatz eines Streifenwagens der Wasserschutzpolizei Wismar und dem Küstenstreifenboot "Hoben". Die Beamten vor Ort konnten einen circa 10 Meter langen Wal feststellen, der sich in ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:41

    POL-HRO: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Kind - Polizei sucht Zeugen

    Rostock (ots) - Am heutigen Dienstagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es im Bereich des Doberaner Platzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fünfjährigen Kind und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines E-Scooters die Doberaner Straße und wollte nach links in die Stampfmüllerstraße abbiegen. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren