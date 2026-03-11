Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen hochwertiges Dreirad vor Einkaufsmarkt

Ludwigslust (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag in Ludwigslust ein hochwertiges Dreirad entwendet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Dreirad des Herstellers pfautec während des Einkaufens zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr vor einem Supermarkt in der Klenower Straße im Fahrradständer abgestellt. Nachdem die Geschädigte den Laden verlassen hat, konnte sie ihr Fahrzeug nicht mehr auffinden. Aufgrund ihrer Mobilitätseinschränkung ist die Geschädigte auf ihr Dreirad vom Typ Vida angewiesen. Insgesamt wird der Stehlschaden auf rund 2.200 Euro angegeben.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des weinroten Dreirads mit großem Gepäckkorb machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ludwigslust (Tel.: 03874 4110).

