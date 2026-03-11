Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendliche beim Graffiti-Sprühen in Rostock gestellt

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag informierte ein Zeuge die Rostocker Polizei gegen 19 Uhr darüber, dass drei Jugendliche die Eingangstür eines Gebäudes in der Gehlsheimer Straße mit Graffiti besprühen sollen.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchten die Tatverdächtigen zunächst zu flüchten. Zwei der drei Jugendlichen konnten jedoch im unmittelbaren Umfeld des Tatortes gestellt werden. Sie wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten zudem mehrere Spraydosen sowie Kleidungsstücke mit Farbanhaftungen sichergestellt werden. Die dritte Tatverdächtige konnte im Nachgang ebenfalls ermittelt werden.

Gegen die drei deutschen Jugendlichen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell