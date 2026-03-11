PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Zeugenaufruf der Polizei Güstrow - 46-Jährige wird in eigener Wohnung zum Opfer einer Raubstraftat

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Ausgangsmeldung, die unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6232680 eingesehen werden kann, wird als bekannt vorausgesetzt.

Nach Erkenntnissen aus den kriminalpolizeilichen Maßnahmen muss der mutmaßliche Ablauf der Tat angepasst werden. So sei die 46-jährige Geschädigte laut eigener Angaben in Erwartung einer Postsendung gewesen und hätte dem unbekannten Tatverdächtigen daher arglos die Tür geöffnet. Demzufolge soll sich der Unbekannte zuvor nicht als Mitarbeiter der Post ausgegeben haben, sodass an der Gegensprechanlage auch kein verbaler Austausch erfolgte. Der weiterführende Tatablauf ist unverändert und der Erstmeldung zu entnehmen.

Weiterhin sucht die Polizei Güstrow nach Zeugen, um nun die Hintergründe der Tat weiter zu erhellen und den Tatverdächtigen zu ermitteln. Gesucht werden Personen, die im Zeitraum des 03.03.2026 (circa 07:30 bis 09:30 Uhr) möglicherweise relevante Beobachtungen in der Güstrower Verbindungschaussee oder aber weiterführende Angaben zum Sachverhalt an sich machen können. Hinweise können jederzeit bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

