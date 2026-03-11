Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierten Busfahrer in Hagenow

Hagenow (ots)

Am späten Dienstagvormittag hat die Polizei in Hagenow einen alkoholisierten Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 11:20 Uhr fiel der 60-jährige Busfahrer in der Feldstraße einem Autofahrer auf, weil er mit seinem Bus an einer Ampelkreuzung zwei Fahrspuren blockiert und damit dessen Weiterfahrt verhindert habe. Der Autofahrer verständigte daraufhin die Polizei und folgte dem Bus des Schienenersatzverkehrs bis zum Busbahnhof in der Parkstraße.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei dem 60-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille fest. Daraufhin veranlassten sie eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel später an einen Ersatzfahrer übergeben. Die Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Bus befanden, konnten am Busbahnhof in andere Busse umsteigen.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Nötigung ermittelt.

