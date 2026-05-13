Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Wohnung

Wittlich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun erst mitgeteilt wurde, ereignete sich im Tatzeitraum 22.01.2026 bis 18.03.2026 ein Diebstahl aus einer Wohnung.

Demnach begaben sich im genannten Zeitraum bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Hier gelangten sie auf noch unbekannte Art und Weise in eine der Wohnungen und entwendeten Wertgegenstände.

Die genaue Schadenshöhe und der genaue Modus Operandi sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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