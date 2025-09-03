PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Oldenburg in Holstein
Auffahrunfall mit drei Verletzten

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.09.2025) ereignete sich in Oldenburg in Holstein ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit einer 65-jährigen Mitfahrerin die Göhler Straße von Göhl kommend in Richtung der Innenstadt und wartete verkehrsbedingt, um nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine in gleicher Richtung fahrende 87-jährige Ostholsteinerin mit ihrem grauen VW ungebremst auf den den Pkw des 64-Jährigen auf.

Alle drei Insassen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.000EUR geschätzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten die Göhler Straße für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen. Gegen 16:00 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Polizei hat gegen die Ostholsteinerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

