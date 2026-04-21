Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht fahrtauglich

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag in Göppingen stand ein 34-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen.

Ulm (ots)

Kurz nach 20 Uhr stoppte die Polizei in der Stuttgarter Straße einen Opel-Fahrer. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer Cannabis konsumiert hatte. Anschließend musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei Göppingen auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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