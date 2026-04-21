Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Graffitisprüher am Werk

Von Sonntag auf Montag verschmierten Unbekannte mit Farbe mehrere Einrichtungen in Einsingen.

Ulm (ots)

Die Unbekannten waren im Bereich Ensostraße und Breitenweg zu Gange. Dort beschmierten sie mit Farbe die Scheiben einer Bushaltestelle, einen Schaltkasten und ein Verkehrszeichen. Wer dafür verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Ulm-West. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen und wird nun auf Kosten der Allgemeinheit beseitigt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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