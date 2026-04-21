Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kontrolle bringt Verstoß ans Licht

Am Montag war ein 27-Jähriger ohne Führerschein in Biberach unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr stoppte die Polizei den VW in der Bleicherstraße. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Den Beamten war schnell klar, dass der polizeibekannte 27-Jährige gar keinen Führerschein mehr hatte. Denn der wurde ihm bereits vor längerer Zeit behördlich entzogen. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren, sein Auto musste er stehen lassen. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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