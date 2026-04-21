Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) - Göppingen - Rotlicht missachtet

Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Die 35-jährige Seat-Fahrerin befuhr die Heininger Straße in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zur Eythstraße bog sie links ab. Die Ampelanlage zeigte dabei offenbar Rotlicht. Der Fahrerin kam ein 36-Jähriger entgegen, der die Kreuzung überfahren wollte. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 25.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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