Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Polizei beendet Drogenfahrt

Am Montag zog die Polizei in Laupheim einen bekifften E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Der war bereits mehrfach wegen solcher Drogenfahrten aufgefallen.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Laupheim einen 18-Jährigen in der Biberacher Straße. Bei dem jungen Fahrer auf dem E-Scooter wurde eine routinemäßige Kontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Der 18-Jährige gab spontan an, vor zwei Tagen einen Joint geraucht zu haben. Ein Arzt nahm dem Fahrer Blut ab. Und das nicht zum ersten Mal. Denn der junge Mann war in den zurückliegenden Wochen bereits zweimal wegen Fahren unter Drogeneinwirkung aufgefallen und angezeigt worden. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Den Roller musste er nach Hause schieben. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 18-Jährigen.

Hinweis der Polizei:

Wir schützen die Verkehrssicherheit. Hierzu werden wir unsere polizeilichen Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogenfahrten intensivieren und festgestellte Verstöße konsequent verfolgen. Bekifft ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrzeug führen, bleibt weiterhin verboten, also Hände weg vom Steuer oder Lenker.

++++0738850(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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