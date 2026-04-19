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POL-ME: Zwei Leichtverletzte bei Kellerbrand - Polizei ermittelt - 2604065

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Langenfeld (ots)

Am Samstagvormittag, 18. April 2026, wurden bei einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Langenfeld zwei Menschen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11 Uhr bemerkte ein 90-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Rügenweg einen Stromausfall. Bei einer Überprüfung der Sicherungen stellte er einen Brandausbruch im Keller des Hauses fest.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer im Keller schnell löschen und einen größeren Brandschaden im Haus verhindern. Der 90-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ebenso eine 48-Jährige, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus aufhielt.

Die 90-jährige Ehefrau des Verletzten wurde ambulant vor Ort behandelt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine unsachgemäße Elektroinstallation zu einem Kurzschluss und dem anschließenden Brandausbruch geführt haben. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar.

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