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POL-ME: E-Scooter gestohlen: Polizei stellt Dieb auf frischer Tat - 2604064

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Langenfeld (ots)

Am Samstagabend, 18. April 2026, stahl ein 44-jähriger Deutscher einen E-Scooter in Langenfeld. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Dieb auf seiner Flucht stellen und nahmen ihn fest.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:40 Uhr stellte die Nutzerin eines E-Scooters ihr Fahrzeug auf dem Gelände einer Schule an der Straße "Auf dem Sändchen" ab. Als sie gegen 21 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest. Über eine Ortungsapp konnte sie den Standort des E-Scooters verfolgen und übermittelte diesen an die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten trafen den Dieb auf seiner Flucht mit dem E-Scooter an und stellten ihn nach einer kurzen Verfolgung im Bereich der Katzbergstraße. Die Einsatzkräfte nahmen den 44-Jährigen fest und brachten ihn zur Polizeiwache Langenfeld.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und führte den mehrfach einschlägig in Erscheinung getretenen Deutschen ohne festen Wohnsitz am heutigen Sonntag, 19. April 2026, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vor.

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