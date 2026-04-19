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POL-ME: Audi Q7 gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2604063

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Erkrath (ots)

Am Freitagabend, 17. April 2026, wurde ein Audi Q7 von einem Parkplatz in Erkrath-Hochdahl gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Nutzer des circa 16 Jahre alten Audi Q7 hatte sein Auto bereits am 15. April 2026 auf einem Parkplatz an der Schildsheider Straße in Höhe der Hausnummer 33 abgestellt.

Am Freitagabend bemerkte ein aufmerksamer Anwohner gegen 22:20 Uhr einen Fiat 500 aus dem ein Mann mit südländischem Erscheinungsbild stieg. Nur kurze Zeit später entfernte er sich mit dem weißen Audi Q7 in unbekannte Richtung. Der Zeuge informierte den ihn persönlich bekannten Nutzer des Audi, der die Polizei alarmierte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der SUV mit polnischen Kennzeichen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und das Auto wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Der Dieb kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,90 Meter groß - schwarze Haare zu einem kurzen Zopf gebunden - sportlich-kräftige Statur - bekleidet mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Weste

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat am Freitagabend verdächtige Beobachtungen an der Schildsheider Straße gemacht oder kann sonstige Angaben zu dem Diebstahl des weißen Audi Q7 tägen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

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