Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604062

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Velbert / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Donnerstag, 16. April 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße "Auf der Höhe" in Velbert-Tönisheide. In der Zeit von 15 Uhr bis 16:20 Uhr versuchten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter sowohl durch eine Terrassentür als auch durch eine Kellertür sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Als der Hauseigentümer, der sich zur Tatzeit im Obergeschoss aufhielt, verdächtige Geräusche bemerkte, flohen die Einbrecherinnen und Einbrecher vermutlich. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei stellten gleich an mehreren Türen sowie auch Fenstern Hebelmarken fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Am Donnerstagnachmittag, 16. April 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Spielbergsweg" in Velbert-Langenberg ein. Gegen 17:50 Uhr erhielt der Hauseigentümer eine Meldung auf seinem Handy. Der Bewegungsmelder im Erdgeschoss habe einen Alarm ausgelöst. Der Hauseigentümer begab sich zu seinem Einfamilienhaus und stellte bei seinem Eintreffen wenige Minuten später fest, dass die Terrassentür gewaltsam geöffnet worden war. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher hatten die Wohnräume im Obergeschoss des Hauses durchsucht und waren anschließend unerkannt geflohen. Der Eigentümer alarmierte folgerichtig die Polizei, die die flüchtigen Täterinnen oder Täter im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 16. April 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Wilhelmring. In der Zeit von 11 Uhr bis 12:30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnräume der Geschädigten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und flohen anschließend unerkannt.

Ebenfalls am Donnerstagvormittag, 16. April 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Maisonette-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Forsthaus in Ratingen-Hösel ein. In der Zeit von 10 Uhr bis 12:15 Uhr drangen die Einbrecherinnen oder Einbrecher gewaltsam durch die Wohnungstür im Erdgeschoss in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt vermutlich auf dem Einstiegsweg.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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