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POL-ME: Nach Ladendiebstahl: Jugendliche greifen Angestellte und Kunden an - 2604056

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Ratingen (ots)

Am Donnerstagvormittag, 16. April 2026, stahlen drei Jugendliche in einem Discounter in Ratingen mehrere Getränkedosen. Im Kassenbereich griffen sie Angestellte und auch Kunden an, die sie an der Flucht hindern wollten. Die Jugendlichen konnten von schnell eingetroffenen Einsatzkräften der Polizei im Umfeld gestellt werden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:30 Uhr stahlen drei Jugendliche in den Verkaufsräumen eines Discounters an der Straße Stadionring insgesamt 24 Getränkedosen. Als sie im Kassenbereich auf die im Rucksack versteckte Ware angesprochen wurden, wollten sie fliehen. Mehrere couragierte Kunden versuchten gemeinsam mit den zwei Angestellten, die Ladendiebe festzuhalten, was jedoch misslang. Ein 75-jähriger Mann fiel hierbei zu Boden und wurde leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Jugendlichen flohen unterdessen in Richtung Minoritenstraße. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte der Polizei konnten zwei Tatverdächtige, einen 15-Jährigen mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit sowie einen 15-Jährigen mit deutscher und marokkanischer Staatsangehörigkeit, im Umfeld stellen. Ein weiterer 15-jähriger Deutsch-Türke konnte im Bereich der Kaiserswerther Straße gestellt werden.

Alle drei Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

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