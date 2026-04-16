Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut Linienbus beworfen: Polizei bittet um Hinweise - 2604057

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

Am Mittwoch, 15. April 2026, haben noch unbekannte Täterinnen oder Täter erneut einen fahrenden Linienbus in Erkrath-Hochdahl beworfen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:50 Uhr befuhr ein Bus der Linie 780 die Sandheider Straße in Richtung Beckhauser Straße, als unbekannte Täterinnen oder Täter in Höhe der Haltestelle "Erkrath Gretenberger Straße" mit einem unbekannten Gegenstand auf den fahrenden Bus warfen. Die Seitenscheibe wurde beschädigt und sprang. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Bereits am Samstag, 11. April 2026, wurde an der Stelle ein fahrender Bus mit einem Stein beworfen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6254324). Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Sandheider Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter 02104 9480-6450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell