Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Mülltonnen an - 2604059

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Monheim am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in der Nacht auf Donnerstag, 16. April 2026, mehrere Mülltonnen in Monheim am Rhein in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und ist auf der Suche nach Zeuginnen oder Zeugen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:15 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Feuerwehr, weil an der Krischerstraße auf Höhe der Hausnummer 2 insgesamt vier Mülltonnen brannten und vollständig zerstört wurden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet: Wer hat in der Nacht auf Donnerstag ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu möglicherweise tatverdächtigen Personen geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

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