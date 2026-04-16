Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Müllcontainerbrand - 2604060

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Wülfrath (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in der Nacht auf Donnerstag, 16. April 2026, einen Müllcontainer in der Wülfrather Innenstadt in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen von Zeuginnen und Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:20 Uhr ist ein aufmerksamer Zeuge auf einen brennenden Müllcontainer an der Goethestraße auf Höhe der Hausnummer 19 aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. In unmittelbarer Nähe nahm der Zeuge zwei männliche Personen wahr, die leider nicht näher beschrieben werden können und anschließend vom Tatort flüchteten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass es zu keinen weiteren Schäden kam. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den möglichen Tätern verlief leider erfolglos.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Wülfrath unter 02058 9200-6180.

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