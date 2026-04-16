Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrskontrolle wird zum Volltreffer: Polizei stellt Diebesgut sicher - 2604061

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Monheim am Rhein (ots)

Dem wachsamen Auge eines Verkehrsexperten der Kreispolizeibehörde Mettmann ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagabend (14. April 2026) in Monheim am Rhein zwei Rumänen mit Diebesgut in ihrem Auto vorübergehend festnehmen konnte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18 Uhr stellte der Polizeihauptkommissar bei der Überwachung des Verkehrs am Kielsgraben einen mit zwei Männern besetzten, äußerst maroden Audi mit polnischem Kennzeichen fest. So hatte der Wagen unterschiedlich große Räder montiert, war teilweise an den Türen komplett durchgerostet und wies auch noch eine gerissene Frontscheibe auf.

Der Polizist stoppte daraufhin das Fahrzeug um die beiden Männer zu kontrollieren. Hierbei musste er feststellen, dass es sich bei Fahrer und Beifahrer um zwei Rumänen im Alter von 24 und 39 Jahren handelte, die augenscheinlich Diebesgut mit sich führten. So konnte anhand der Seriennummer einer Kettensäge im Auto festgestellt werden, dass diese bei einem Einbruch in Leichlingen entwendet worden war.

Doch damit nicht genug:

Aufgrund des nahezu schrottreifen Zustands des Autos wurde dieses einer örtlichen Prüforganisation vorgeführt. Hier stellte der Gutachter insgesamt 37 zum Teil erhebliche Mängel an dem Auto fest - darunter mangelhaft befestigte Stoßfänger, durchgerostete Schweller, defekte Blinker, einen undichten Motor sowie verschlissene Reifen und auch noch eine nicht einwandfrei funktionierende Bremse. Dass selbst die Hupe ohne Funktion war und die Rückbank über keinerlei Kopfstützen verfügte, rundete die Einschätzung, dass der 20 Jahre alte Audi nicht fahrtauglich war, nur ab. So blieb am Ende nur, das Fahrzeug stillzulegen.

Gegen das Duo wurden diverse Verfahren eingeleitet, auf die Männer warten nun zudem empfindliche Geldbußen sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einbruchs.

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