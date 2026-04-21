Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen/B312 - Auf Vordermann aufgefahren

Drei Autos waren am Montag bei einem Unfall bei Unlingen beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr war eine 59-Jährige mit ihrem Land Rover auf der B312 in Richtung Riedlingen unterwegs. Bei Unlingen hielten mehrere Fahrzeuge vor ihr an einer Baustellenampel an. Da die Frau wohl kurz unachtsam war, fuhr sie in das Heck einer 38-jährigen Opel-Fahrerin. Durch den Aufprall schob es den Opel auf einen Seat. Den fuhr ein 45-Jähriger. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Land Rover wird auf 5.000 Euro, am Opel auf 10.000 Euro und am Seat auf 2.000 Euro geschätzt. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitten die beiden Geschädigten leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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