Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kupfer gestohlen

Zwischen Samstag und Montag stahlen Unbekannte Kabel von einem Betriebsgelände in Biberach.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Stromversorgungsunternehmen in der Ulmer Straße. Dort montierten sie etwa 100 Meter Kupferkabel ab. Zum Transport ihrer Beute zersägten die unbekannten Täter die Kabel. Den Spuren zufolge dürfte der Abtransport neben dem Unternehmen, im Bereich der Straße Am Blosenberg, stattgefunden haben. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Biberach bittet um Zeugenhinwiese unter Tel. 07351/447-0. Die Ermittler vermuten, dass die Täter während der Tat gestört wurden. Denn Teile der Beute und auch Werkzeuge wurden zurückgelassen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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