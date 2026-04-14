Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann wegen wiederholter Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz im beschleunigten Verfahren verurteilt

Denzlingen (ots)

Aufgrund von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz konnte ein Mann innerhalb eines Tages nach seines Aufgreifens im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden.

Am Sonntagvormittag (12.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den afghanischen Staatsangehörigen in einer Regionalbahn auf Höhe Denzlingen. Da sich der Mann weder ausweisen noch einen gültigen Fahrschein vorlegen konnte, verbrachten ihn die Einsatzkräfte zum Bundespolizeirevier Freiburg. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass sich der 35-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhielt. Zudem lagen zwei Fahndungsersuchen zur Aufenthaltsermittlung vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde beim zuständigen Amtsgericht ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Das Amtsgericht verurteilte den Mann wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und des Erschleichens von Leistungen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten.

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