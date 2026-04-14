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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sechsfach Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

Basel (ots)

Die Bundespolizei hat einen mit sechs Fahndungsausschreibungen Gesuchten festgenommen. Neben einem Strafverfahren erwartet ihn nun eine mehrmonatige Freiheitsstrafe.

Einsatzkräfte kontrollierten am Montagabend (13.04.2026) einen ausweislosen 27-Jährigen im Fernreisezug am Badischen Bahnhof in Basel. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des Mannes führte nicht nur zur Feststellung seiner Identität, sondern auch zu sechs Fahndungsausschreibungen. Wegen Diebstahls hatte ein deutsches Gericht den Mann vor vier Jahren zu einer Geldstrafe von 1.600 Euro verurteilt. Da der marokkanische Staatsangehörige die Strafe nicht zahlte und die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Zudem war er im Schengener Informationssystem (SIS) von Spanien zur Einreiseverweigerung sowie von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden aufgrund der Aberkennung eines Aufenthaltsrechts zur Rückkehrentscheidung ausgeschrieben. Da er die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, nahm ihn die Bundespolizei fest und leitete aufgrund eines bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbotes ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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