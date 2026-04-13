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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auseinandersetzung mit Pfefferspray am Bahnhof Neustadt

Neustadt (Schwarzwald) (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich auf Bahnsteig 1 im Bahnhof Neustadt (Schwarzwald) ereignet haben soll. Zwei Männer sollen in Streit geraten sein und Pfefferspray benutzt haben.

Am Freitagmittag, dem 10.04.2026, gegen 13:40 Uhr sollen ein 18-jähriger italienischer Staatsangehöriger sowie ein 22-jähriger irakischer Staatsangehöriger, auf dem Bahnsteig in Streit geraten sein. Dabei soll durch einen der Männer, Pfefferspray eingesetzt worden sein. Durch die Benutzung des Pfeffersprays sollen auch umstehende Reisende betroffen gewesen sein. Streifen der Landespolizei konnten die beiden Männer noch am Bahnsteig antreffen und zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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