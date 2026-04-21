Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Motorradfahrer gestürzt

Am Montag erlitt ein Biker bei einem Unfall bei Kirchdorf Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 23.30 Uhr meldete ein Zeuge ein verunfalltes Motorrad zwischen Dettingen und Kirchdorf. Die Polizei leitete die Ermittlungen zum Fahrer ein. Den mutmaßlichen Biker konnten die Beamten in einer Klinik antreffen. Den Angaben zufolge fuhr er wohl am Abend von Dettingen in Richtung Kirchdorf. Beim Versuch, einen Linienbus zu überholen, sei er wohl von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Dabei erlitt er Verletzungen am Fuß und an der Hand. Ein vorbeifahrender Autofahrer brache ihn wohl in eine Klinik.

Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dabei bitten die Beamten um Zeugenhinweise. Insbesondere werden der Autofahrer und der Busfahrer gebeten, sich beim Polizeiposten Ochsenhausen unter Tel. 07352/202050 zu melden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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