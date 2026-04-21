Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Illegal Sperrmüll entsorgt

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen ihren Unrat im Wald bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Am Sonntag entdeckte ein Zeuge den Unrat in einem Waldstück bei Riedlingen. Der Ablageort befindet sich linksseitig neben der K7547 zwischen Pflummern und Mörsingen. Die Unbekannten luden dort auf einer Fläche von acht Quadratmetern mehrere Zementsäcke, einen Staubsauger, einen fast leeren Hydraulikölkanister und eine Stoßstange illegal ab. Der Sperrmüll stammt wohl von einem Privathaushalt. Um den Müll dorthin zu transportieren, haben sich die Müllsünder vermutlich eines Anhängers oder größeren Fahrzeugs bedient. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, wer den Unrat abgelagert hat. Der Müll dürfte den polizeilichen Erkenntnissen erst seit 16.4. dort liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07371/938-0 zu melden. Nun muss der Forstpächter für die Entsorgung des Sperrmülls aufkommen.

Hinweis der Polizei:

Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Die Polizei leistet mit ihren Ermittlungen ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt. Denn wer die Umwelt schädigt und eine Strafe oder ein Bußgeld bezahlen muss wird sich reiflich überlegen, ob er nicht auch den Umweltgedanken hegen sollte.

++++0739479(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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