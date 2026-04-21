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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Rechts vor links nicht beachtet
Einen Unfall verursachte ein 51-Jähriger am Montag in Bad Schussenried. Eine Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes Kombi in der Georg-Kaeß-Straße. Der Autofahrer war in Richtung Ziegelweiherstraße unterwegs. An der Einmündung zur Rosenstraße achtete er nicht auf die Vorfahrt einer 84-Jährigen. Die radelte in der Rosenstraße und kam von rechts. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Seniorin stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro, den am Pedelec auf rund 100 Euro.

++++0733117(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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