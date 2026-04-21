Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Im Kreisel zusammengestoßen Ohne auf den Verkehr zu achten fuhr am Montag in Herbrechtingen ein Autofahrer in einen Kreisverkehr ein. Rund 20.000 Euro Schaden war die Folge.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr war ein 84-Jähriger mit seinem VW Golf in der Mergelstetter Straße in Richtung L1082 unterwegs. Auf Höhe der Anhauser Straße fuhr er in den Kreisverkehr ein. Auf die Vorfahrt des im Kreisel befindlichen Autos hatte der Senior nicht geachtet. Dort fuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW. Beide Pkw stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf 15.000 Euro, den am BMW auf rund 5.000 Euro.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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