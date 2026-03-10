PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Xanten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

Montag, 09.03.2026 - Am Montagabend wurde die Einheit Birten, gegen 19:24 Uhr, zur Rheinberger Straße (B57) alarmiert. Dort waren insgesamt drei Bäume auf die Fahrbahn sowie auf den angrenzenden Radweg gestürzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gemeinsam mit der Polizei ab und beseitigten die Bäume mithilfe von Motorkettensägen. Während der Arbeiten stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein weiterer Baum umzustürzen drohte. Dieser wurde vorsorglich gefällt, um eine Gefährdung für den Straßenverkehr zu verhindern.

Trotz der eingerichteten Absperrmaßnahmen kam es während der Einsatzmaßnahmen zu einem gefährlichen Zwischenfall. Zwei PKW befuhren die bereits abgesperrte Einsatzstelle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Dennoch bestand sowohl für die Fahrzeugführer, als auch für die eingesetzten Einsatzkräfte eine erhebliche Gefährdung.

Gegen 22:11 Uhr wurden die Einheiten Xanten-Mitte und Lüttingen zu einem Industriebetrieb auf der Hagdornstraße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der anschließenden Erkundung stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt ursächlich für die Auslösung war. Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Philipp Schäfer
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Xanten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Xanten
Weitere Meldungen: Feuerwehr Xanten
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 08:28

    FW Xanten: Silvesterbilanz der Feuerwehr Xanten - Ruhiger Jahreswechsel mit zwei Einsätzen

    Xanten (ots) - Für die Feuerwehr Xanten verlief der Jahreswechsel insgesamt ruhig. In der Silvesternacht musste lediglich ein Einsatz abgearbeitet werden. Gegen 01:41 Uhr wurde die Einheit Xanten-Mitte zur Straße Waldblick alarmiert. Dort war ein Müllcontainer in Brand geraten. Das Feuer konnte zügig mit einem Strahlrohr abgelöscht werden. Personen kamen nicht zu ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 15:38

    FW Xanten: Unruhige Weihnachten für die Feuerwehr Xanten

    Xanten (ots) - Weihnachtsfeiertage 2025 - Über die Weihnachtsfeiertage wurde die Feuerwehr Xanten zu insgesamt sechs Einsätzen alarmiert. Fünf davon erfolgten am zweiten Weihnachtstag. An Heiligabend, 24.12.2025, wurden die Kräfte der Einheit Birten gemeinsam mit der Drehleiter der Einheit Mitte um 22:37 Uhr zur Straße "Winnenthal" alarmiert. Hier musste dem Rettungsdienst der Zugang zu einem Patienten hinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren