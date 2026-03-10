Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

Montag, 09.03.2026 - Am Montagabend wurde die Einheit Birten, gegen 19:24 Uhr, zur Rheinberger Straße (B57) alarmiert. Dort waren insgesamt drei Bäume auf die Fahrbahn sowie auf den angrenzenden Radweg gestürzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gemeinsam mit der Polizei ab und beseitigten die Bäume mithilfe von Motorkettensägen. Während der Arbeiten stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein weiterer Baum umzustürzen drohte. Dieser wurde vorsorglich gefällt, um eine Gefährdung für den Straßenverkehr zu verhindern.

Trotz der eingerichteten Absperrmaßnahmen kam es während der Einsatzmaßnahmen zu einem gefährlichen Zwischenfall. Zwei PKW befuhren die bereits abgesperrte Einsatzstelle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Dennoch bestand sowohl für die Fahrzeugführer, als auch für die eingesetzten Einsatzkräfte eine erhebliche Gefährdung.

Gegen 22:11 Uhr wurden die Einheiten Xanten-Mitte und Lüttingen zu einem Industriebetrieb auf der Hagdornstraße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der anschließenden Erkundung stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt ursächlich für die Auslösung war. Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

