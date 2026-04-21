POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vandalismus auf Schulgelände
Unbekannte warfen über das Wochenende zwei Fensterscheiben ein.
Ulm (ots)
Gegen 6.30 Uhr wurde der Schaden an der Schule in der Friedrich-Voith-Straße entdeckt. Über das Wochenende hatten Unbekannte zwei Fensterscheiben auf der Rückseite eingeworfen. Offenbar nutzten sie herbei mehrere Glasflaschen. Die Fenster müssen nun gewechselt werden. Die Polizei ermittelt wegen einer Gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Heidenheimer Polizei unter der Tel.Nr. 07321/3220 entgegen.
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