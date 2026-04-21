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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vandalismus auf Schulgelände
Unbekannte warfen über das Wochenende zwei Fensterscheiben ein.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr wurde der Schaden an der Schule in der Friedrich-Voith-Straße entdeckt. Über das Wochenende hatten Unbekannte zwei Fensterscheiben auf der Rückseite eingeworfen. Offenbar nutzten sie herbei mehrere Glasflaschen. Die Fenster müssen nun gewechselt werden. Die Polizei ermittelt wegen einer Gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Heidenheimer Polizei unter der Tel.Nr. 07321/3220 entgegen.

+++++++++ 0730941(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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