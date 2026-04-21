Ulm (ots) - Gegen 11 Uhr stoppte die Polizei den VW in der Bleicherstraße. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Den Beamten war schnell klar, dass der polizeibekannte 27-Jährige gar keinen Führerschein mehr hatte. Denn der wurde ihm bereits vor längerer Zeit behördlich entzogen. ...

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