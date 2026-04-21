Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Laster deutlich überladen

Am Montag stoppte die Polizei zwei Kleinlaster auf der A7.

Ulm (ots)

Bei Kontrollen stoppte die Polizei die beiden Kleinlaster auf der A7 bei Heidenheim. Schon bei ersten Inaugenscheinnahme ergaben sich Hinweise, dass die Fahrzeuge zu schwer waren. In einem Fall betrug das Gesamtgewicht bei einem Ford Transit 4.910kg und bei einem Mercedes 4.790kg anstatt der erlaubten 3.500kg. Der Fahrer des Ford lud seine Fracht um und konnte dann weiterfahren. Für den 61-jährigen Fahrer des Mercedes war die Fahrt vorläufig zu Ende. Er hatte zwei Paletten mit Altbatterien ohne jede Kennzeichnung und ausreichende Ladungssicherung transportiert. Die müssen nun zuerst ordnungsgemäß gesichert werden. Auf beide Fahrer kommen nun Bußgelder in Höhe von mehreren hundert Euro zu.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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