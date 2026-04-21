POL-UL: (UL) Ulm - Radler übersehen
Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Ulm.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr in der Marchtalerstraße. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer parkte aus. Hierbei übersah er offenbar den 12-Jährigen auf seinem Mountainbike. Es kam zum Unfall. Der Radfahrer prallte gegen die Motorhaube. Er verletzte sich hierbei leicht. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4.000 Euro.
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