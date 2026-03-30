Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Einbruch - Körperverletzungen - Unfallfluchten - Diebstahl - Fußgänger auf Autobahn - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Fußgänger auf Autobahn

Am Sonntag gegen 21:45 Uhr geriet ein 61-Jähriger im PKW mit seiner Familie in Streit und drohte aus dem fahrenden Auto zu springen. Aus diesem Grund hielt die Fahrerin auf dem Standstreifen der A7, zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen, kurz vor der Ausfahrt Westhausen an. Der 61-Jährige stieg aus und begab sich zu Fuß in Richtung Westhausen. Letztendlich konnte der alkoholisierte Mann durch die Polizei auf der B29 kurz vor Westhausen angetroffen und kontrolliert werden. Er reagierte äußerst aggressiv und war nicht mehr orientiert bzw. verkehrsfähig. Aus diesem Grund wurde er vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. In der Notaufnahme im Krankenhaus schrie er lauthals herum und störte erheblich den Dienstbetrieb. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Fußgänger gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Motorhaube zerkratzt

Am Sonntag wurde festgestellt, dass an einem Volvo, der in der Hindemithstraße geparkt war, die Motorhaube zerkratzt wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 16:50 Uhr und 19 Uhr parkte in der Wilhelm-Zapf-Straße ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich rückwärts aus und beschädigte hierbei einen gegenüber geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Einbruch in Modegeschäft

Am Samstag um 4 Uhr schlug ein bislang unbekannter Dieb mit einer Eisenstange ein Loch in die Scheibe einer Nebeneingangstür eines Modegeschäftes in der Stadelgasse. Hierdurch gelang es ihm die Tür zu öffnen und das Geschäft zu betreten. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schubladen durchsucht und letztendlich mehrere Handtaschen und Damenschuhe entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder den verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend gegen 22:50 Uhr kam eine 22-jährige Kia-Fahrerin auf der K3319 kurz vor der Abzweigung Dalkinger Straße vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Ellwangen: E-Bike entwendet

Ein E-Bike, das neben einer Garage in der Fritz-Mäule Straße abgestellt war, wurde am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr von Unbekannten entwendet. Das Rad war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib des E-Bikes nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Mutlangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr am Samstag gegen 11:30 Uhr den Tannbachweg in Richtung Ringstraße. Hierbei fuhr er zu knapp an einem Rettungswagen vorbei und fuhr deshalb über den rechten Fuß eines 34-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt eine Trage aus dem Wagen entlud. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Citroen die Barnsleyer Straße. Zeitglich kreuzte ein 10-jähriges Mädchen die Fahrbahn mit einem Fahrrad. Da das Kind zunächst von parkenden Fahrzeugen verdeckt war, übersah sie der Pkw-Fahrer. Bei der anschließenden Kollision wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Gschwend: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte zwischen Freitagabend, 21:00 Uhr und Samstagmorgen, 08:00 Uhr, beim Vorbeifahren einen VW-Kleinbus, der in der Welzheimer Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, der vermutlich ein rotes Fahrzeug fuhr, unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Am Sonntagabend gegen 20:05 Uhr war ein 15-Jähriger mit mehreren jugendlichen Mädchen im Bahnhofsbereich/Hauffstraße unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe von vier bis fünf Männern angesprochen. Der 15-Jährige versuchte die jungen Männer auf Abstand zu halten, da diese die Mädchen bedrängten. Daraufhin schlug ihm ein 18-Jähriger aus der Gruppe mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Hierbei wurde der 15-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 18-Jährige flüchtete mit dem Zug von der Tatörtlichkeit, konnte jedoch aufgrund einer Personenbeschreibung am Bahnhof in Ellwangen angetroffen werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Pkw gestreift - Zeugen gesucht

Ein Toyota, der in der Gottlieb-Daimler-Straße geparkt war, wurde am Freitag zwischen 06:00 Uhr und 14:20 Uhr von einem Unbekannten vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Eventuell war beim Verursacherfahrzeug ein Anhänger angehängt. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Spraitbach: Brand in Sauna

Am Sonntag gegen 13:45 Uhr wurde ein Saunabrand in einem Einfamilienhaus in der Rechbergstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Sauna, die augenscheinlich als Abstellkammer genutzt wurde, rasch löschen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden ca. 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Spraitbach war mit zwei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Beleidigung

Ein polizeibekannter 36-jähriger Mann sollte am Samstag gegen 14:55 Uhr in der Straße Kalter Markt einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und schlug gegen den Streifenwagen. Zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen wurde er in Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Am Sonntag gegen 16:50 Uhr wurde eine Gruppe Jugendlicher vor der Remsgalerie gemeldet, die angeblich Müll umherwarfen. Als ein 38-Jähriger die Jugendlichen darauf ansprach, schlug ihm einer aus der Gruppe mehrmals ins Gesicht. Es soll sich hierbei um einen etwa 19 Jahre alten, ca. 1,90 m großen Mann mit dunklem Kinnbart und weißer Jacke gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

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