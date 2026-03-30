Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand, Diebstähle, Einbruch, Unfallfluchten und beschädigter Pkw

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Widerstand

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr bedrohte und beleidigte ein 33-jähriger Mann mehrere Personen im Seeweg. Auch nach Eintreffen der Polizei zeigte sich der alkoholisierte 33-Jährige weiterhin aggressiv und bedrohte auch die Beamten. Als er die Polizisten angehen wollte, wurde er zu Boden gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen. Der 33-Jährige verbrachte die Nacht auf dem Polizeirevier. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag 21 Uhr und Samstag 10 Uhr einen auf dem Parkplatz Schenkensee geparkten Pkw indem er an diesem beide Außenspiegel abschlug, das Fahrzeug zerkratzte, alle Reifen zerstach und gegen den Pkw urinierte. An dem geparkten BMW entstand dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen am Bahnhof Schwäbisch Hall geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Vellberg: Von Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsteilnehmer kam zwischen Freitag 18:30 Uhr und Sonntag 12 Uhr auf der Kirchstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Gebüsch sowie einen Radweg und kam anschließend in einem Schrebergarten zum Stillstand. Dabei verursachte er Flurschaden in Höhe von mehreren hundert Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Fichtenau/Wildenstein: Diebstahl aus Pkw

Auf dem Parkplatz einer Kirche in der Lange Straße wurde am Freitagmorgen gegen 8 Uhr aus einem unverschlossenen VW ein blauer Geldbeutel entwendet. In diesem befanden sich neben Bargeld, Bankkarten und ausweisenden Dokumenten. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 07962 379 zu melden.

Rot am See/Beimbach: Kraftstoffdiebstahl aus Baggern

Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9:30 Uhr, wurde in Beimbach durch Unbekannte aus zwei Baggern rund 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die beiden Bagger waren auf einer Baustelle, zwischen einem Hof und Kleinbrettheim abgestellt. Einer der Bagger war von der Marke "New Holland", der andere Bagger von der Marke "Kubota". Insgesamt entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der 07953 925010 an die Polizei zu wenden.

Fichtenau/Unterdeufstetten: Wohnungseinbruch

In der Tulpenstraße wurde zwischen Freitag, 18:45 Uhr, und Samstag, 15:30 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses beschädigt, wodurch sich Zugang zum Gebäude verschafft wurde. Anschließend wurden aus den Räumlichkeiten eine Geldkassette und eine Geldmappe entwendet. Der genaue Schaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Fichtenau/Neustadtlein: Versuchter Diebstahl

Gegen 20:20 Uhr am Samstagabend sollen zunächst zwei unbekannte Täter in der Klaus-Faber-Straße versucht haben, aus einem abgestellten Sattelauflieger mehrere Kabelrollen zu entwenden. Dabei wurden die Unbekannten gestört, woraufhin sie fußläufig die Flucht in die Gärtnerstraße aufnahmen, um dort in einen Pkw mit einem dritten Täter in Richtung K2678 zu flüchten. Personen, welche Hinweise zu diesem versuchten Diebstahl haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

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