Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Bedrohung und Beleidigung am Kinopark gesucht, Vorfall am Zentralen Omnibusbahnhof - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen nach Bedrohung und Beleidigung am Kinopark gesucht

Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Aalen zu einem Vorfall, bei dem mehrere Personen von einem bislang unbekannten Mann verbal belästigt und bedroht wurden. Zunächst beleidigte und bedrohte der Mann verbal zwei Angestellte, welche sich zu dieser Zeit vor dem Gebäude eines dort befindlichen Kinos aufhielten. Im Anschluss verließ der Mann den Bereich in Richtung Bahnhofstraße. Dort bedrohte und beleidigte er eine weitere Person, welche sich zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz befand. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35-40 Jahre alt, hat einen dunklen Teint und einen Vollbart. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine weiße/Beige Hose, eine grob gewebte Jacke und eine weiße Beanie-Mütze. Nach der Auseinandersetzung flüchtete er zu Fuß über die Rötenbergstraße in Richtung Rötenberg. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben über den beschriebenen Mann machen können, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Vorfall am Zentralen Omnibusbahnhof - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr kam es im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes in der Bahnhofstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Mann alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand umherlief und bedrohliche Aussagen machte. Der Mann ist etwa 1,90-2,00m groß und trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine blaue/weiße Basecap sowie große weiße Kopfhörer um den Hals. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, trug darunter eine blaue Trainingsjacke und eine dunkelblaue Jeans. Durch die eingesetzten Streifenbesatzungen konnte der Mann angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Personen, die vom Verhalten des beschriebenen Mannes beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell