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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen nach Unfallflucht am Bahnhof gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zeugen nach Unfallflucht am Bahnhof gesucht

Am Samstagnachmittag zwischen 14:00 und 15:00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter Golf am Bahnhof Schwäbisch Hall im Bereich der gekennzeichneten Parkplätze hinter der Haltestellenbucht beschädigt. Der Schaden an der Fahrertüre des Golfs entstand vermutlich beim Ausparken eines anderen Fahrzeugs. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Golf beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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