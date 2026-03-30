Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Trunkenheitsfahrten, Widerstand, Brand von Wohnwagen, Gold gestohlen, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Mit etwa 2,2 Promille war am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr ein 44-jähriger Fahrer eines Motorrollers unterwegs. Der Rollerfahrer wurde im Berliner Ring einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Da er erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Der 44-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Kernen im Remstal: Unfall - Motorroller erfasst Fußgängerin

Am Sonntagmittag, gegen 11:20 Uhr war eine 60-jährige Fahrerin mit ihrer Vespa auf der Pfarrstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Als sie nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte, geriet sie mit ihrem Motorroller ins Schlittern und erfasste dadurch eine 72-jährige Fußgängerin, die stürzte. Die Rollerfahrerin kollidierte danach mit einem Pfosten und kam ebenfalls zu Fall. Beide Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Welzheim: Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag, gegen 20:10 Uhr beschädigte ein 45-jähriger Audi-Fahrer in der Schorndorfer Straße einen dort geparkten Mazda. Anschließend beschädigte der Audi-Fahrer eine Hecke, bevor er aus einem Fahrzeug ausstieg. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde beim 45-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von etwa 2,5 Promille ergab. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Im droht nun eine Strafanzeige.

Alfdorf: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben am Freitag, zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr einen geparkten Skoda auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße zerkratzt. Die Schäden ziehen sich über die gesamte Beifahrerseite des Fahrzeugs und belaufen sich auf etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Winnenden: Polizisten angegriffen

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr wurden Polizeibeamte am Winnender Bahnhof auf eine Person hingewiesen, die andere Personen anspucken würde. Als der Mann am Bahnhofsvorplatz einer Kontrolle unterzogen werden sollte, reagierte dieser sofort provozierend und aggressiv. Da der Mann angab, keine Ausweispapiere mit sich zu führen und die Angabe seiner Personalien verweigerte, wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht. Hiergegen wehrte er sich massiv, sodass er letztlich zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Während der Maßnahmen beleidigte der 42-Jährige die Polizisten fortlaufend. Einer der Beamten erlitt durch die Widerstandshandlungen des Mannes leichte Verletzungen. Der aggressive Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht.

Weinstadt-Schnait: Wohnwagen vollständig ausgebrannt

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Wohnwagen am Wohnwagenabstellplatz in der Wiesentalstraße informiert. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort kam, löschte das Feuer, konnte ein vollständiges Ausbrennen des Wohnwagens aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Pkw aufgebrochen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in der Emil-Münz-Straße ein geparkter BMW aufgebrochen und aus diesem ein Geldbeutel der Marke Louis Vuitton samt Inhalt, eine Sonnenbrille von Lacoste sowie eine weitere Sonnenbrille von Ray-Ban entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Gold gestohlen

Zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 5 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Im Unterdorf und entwendeten mehrere Goldmünzen sowie Goldschmuck im niederen fünfstelligen Wert. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

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