Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Verletzten, PKW ausgebrannt

Gevenich (ots)

Am 03.02.2026 kam es im Einmündungsbereich L16/L106 bei Gevenich zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligten verletzt wurden. Ein 58-jähriger Mann aus Hessen übersah von Urschmitt kommend eine vorfahrtsberechtigte, 67-jährige Frau aus der VG Ulmen, die auf der L16 in Fahrtrichtung Gevenich unterwegs war. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei wurden beide Personen verletzt, konnten jedoch selbstständig die Fahrzeuge verlassen, die kurze Zeit später Feuer fingen und ausbrannten.

Im Einsatz waren, neben der Polizei Cochem, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war der Bereich der Einmündung für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

