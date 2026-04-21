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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs
Am Montagabend kontrollierte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer in Illerkirchberg.

Ulm (ots)

Der 41-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Segway auf der Weihungstraße in Illerkirchberg. Als er die Polizeibeamten sah, versuchte er noch abzusteigen. Die Beamten kontrollierten den Fahrer und bemerkten dabei starken Alkoholgeruch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 41-Jährige hatte über 2 Promille. Er musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

++++ 0738798 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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